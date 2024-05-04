Защитник «Ростова» Сако: «В России и Болгарии один и тот же уровень футбола»

Защитник «Ростова» Умар Сако, сравнил по уровню чемпионаты России и Болгарии, где он выступал ранее.

«Какой уровень футбола в России, если сравнивать с Болгарией? Один и тот же. Но в России больше интенсивности, агрессивности и силовой борьбы, чем в Болгарии», — цитирует Сако «РБ Спорт».

Напомним, Сако перешёл в «Ростов» минувшей зимой из болгарской «Арды» на правах аренды, однако затем подписал полноценный контракт с российским клубом.

В составе «Ростова» Сако успел провести 10 матчей, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего ивуарийца в 800 тысяч евро.