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Защитник «Ростова» Сако: «В России и Болгарии один и тот же уровень футбола»

04 Мая 2024 • 10:55 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
1 2.12 X 3.65 2 3.25
06.05 20:30

Защитник «Ростова» Умар Сако, сравнил по уровню чемпионаты России и Болгарии, где он выступал ранее.

«Какой уровень футбола в России, если сравнивать с Болгарией? Один и тот же. Но в России больше интенсивности, агрессивности и силовой борьбы, чем в Болгарии», — цитирует Сако «РБ Спорт».

Напомним, Сако перешёл в «Ростов» минувшей зимой из болгарской «Арды» на правах аренды, однако затем подписал полноценный контракт с российским клубом.

В составе «Ростова» Сако успел провести 10 матчей, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего ивуарийца в 800 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Умар Сако

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