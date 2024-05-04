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Оливейра - о контракте Семака: «Я с Богдановичем до конца»

04 Мая 2024 • 10:52 Комментировать

Член тренерского штаба петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о решении боссов клуба заключить новое долгосрочное соглашение с наставником команды Сергеем Семаком.

«Насколько я понимаю, он еще ничего не продлил. Но если я нужен команде, нужен Сергею Богдановичу, готов остаться до конца», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что новый контракт Семака с «сине-бело-голубыми» будет рассчитан до 2030 года. Специалист занимает пост рулевого «Зенита» с 2018 года. Под его руководством команда пять раз подряд становилась чемпионом России.

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