Бубнов спрогнозировал исход матча «Динамо» - «Сочи»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 27-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Сочи».

«2:0. «Сочи» практически приговорен к вылету, остался «контрольный выстрел». Проиграют - считай, вылетели. «Динамо» борется за чемпионство. «Бело-голубые» будут опасными, шансов у гостей очень мало», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на стадионе «ВТБ Арена» завтра, 5 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. На сегодняшний день «Динамо» занимает третье место в таблице Премьер-лиги, а «Сочи» - последнее.