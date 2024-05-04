Агент Помазуна: «Вероятность того, что Илья останется в «Урале» на следующий сезон мала»

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего на правах аренды за «Урал», высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 27-летний футболист вряд ли продолжит выступать за екатеринбургский клуб в следующем сезоне.

«Вероятность того, что Помазун останется в «Урале» на следующий сезон мала. Сейчас не хочется эту тему открывать. Илья до последнего будет отрабатывать свой контракт, он не тот человек, который будет жаловаться», — цитирует Сафонова Metaratings.

В нынешнем сезоне Помазун провёл за «Урал» 30 матчей, в которых пропустил 44 мяча и в семи встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2,5 миллиона евро.