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Агент Помазуна: «Вероятность того, что Илья останется в «Урале» на следующий сезон мала»

04 Мая 2024 • 10:38 Комментировать
Урал
...
Балтика
1 2.50 X 3.05 2 3.10
06.05 15:45

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего на правах аренды за «Урал», высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 27-летний футболист вряд ли продолжит выступать за екатеринбургский клуб в следующем сезоне.

«Вероятность того, что Помазун останется в «Урале» на следующий сезон мала. Сейчас не хочется эту тему открывать. Илья до последнего будет отрабатывать свой контракт, он не тот человек, который будет жаловаться», — цитирует Сафонова Metaratings.

В нынешнем сезоне Помазун провёл за «Урал» 30 матчей, в которых пропустил 44 мяча и в семи встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Алексей Сафонов Илья Помазун ещё теги

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