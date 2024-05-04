«Пари НН» - «Спартак»: Бубнов предсказал победителя матча

В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги столичный «Спартак» на выезде встретится с «Пари НН». Свое мнение по этому поединку высказал футбольный эксперт Александр Бубнов.

«0:2. «Спартак» поменял тренера и уверенно идет без поражений. Это не тот «Спартак», что был недавно: уверенность вернулась, настрой позитивный. По игре «красно-белые» точно сильнее», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Нижнем Новгороде завтра, 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. После 26 туров «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» находится на четвертой строчке.