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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Давыдов: «Зенит» спокойно доведёт дело до чемпионства»

04 Мая 2024 • 10:09 Комментировать
Факел
...
Зенит
1 5.60 X 3.75 2 1.65
06.05 18:00

Бывший игрок «Спартака» Денис Давыдов выразил уверенность в том, что «Зенит» не упустит чемпионство в нынешнем сезоне.

«Отдаст ли «Зенит» чемпионство? Нет, я думаю, что «Зенит» спокойно доведёт дело до чемпионства», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, после 26 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе столько же набранных очков, сколько и второй «Краснодар» (по 50). Третьим идёт «Динамо», отстающее от лидеров на три балла.

Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 6 мая против воронежского «Факела». Начало — в 18:00 по московскому времени.

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