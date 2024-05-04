Давыдов: «Зенит» спокойно доведёт дело до чемпионства»

Бывший игрок «Спартака» Денис Давыдов выразил уверенность в том, что «Зенит» не упустит чемпионство в нынешнем сезоне.

«Отдаст ли «Зенит» чемпионство? Нет, я думаю, что «Зенит» спокойно доведёт дело до чемпионства», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, после 26 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе столько же набранных очков, сколько и второй «Краснодар» (по 50). Третьим идёт «Динамо», отстающее от лидеров на три балла.

Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 6 мая против воронежского «Факела». Начало — в 18:00 по московскому времени.