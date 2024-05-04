В «Зените» высказались о переходе Неймара

Елена Илюхина, председатель правления петербургского «Зенита», высказалась о потенциальном подписании звездного нападающего Неймара, ныне выступающего в чемпионате Саудовской Аравии.

«Зенит» прямо сейчас, в настоящее время не ведет никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару!» - передает слова Илюхиной Sport24.

С лета прошлого года Неймар является игроком саудовского «Аль-Хиляля». За эту команду 32-летний бразилец провел три матча в местном чемпионате, отметившись двумя результативными передачами. В настоящий момент игрок восстанавливается после травмы колена, из-за которой выбыл до конца сезона.