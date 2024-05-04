Бубнов сделал точный прогноз на матч «Краснодар» - «Ахмат»

В матче 27-го тура чемпионата России «Краснодар» у себя дома примет грозненский «Ахмат». Прогнозом на эту встречу поделился бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов.

«3:1. «Краснодару» для борьбы за чемпионство терять баллы нельзя. По игре «быки» сильнее, будут иметь преимущество, да еще и дома играют. Отдам предпочтение команде Мусаева», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Краснодаре 4 мая, начало – в 19:30 по московскому времени. Перед этой игрой «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Ахмат» идет на десятой строчке.