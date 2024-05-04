Сако: «Я очень рад, что подписал контракт с «Ростовом»

Защитник «Ростова» Умар Сако подтвердил информацию о подписании контракта с российским клубом.

«Контракт? Конечно, я очень рад, что мы подписали соглашение. Я наслаждаюсь временем, проведённым в «Ростове», — приводит слова Сако «РБ Спорт».

Напомним, ранее Сако принадлежал болгарской «Арде» и выступал за «Ростов» на правах аренды. В составе южан 28-летний ивуариец успел провести 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

После 26 туров РПЛ «Ростов» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 40 очков. Свой следующий матч южане проведут 6 мая против «Локомотива». Начало — в 20:30 по московскому времени.