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Сако: «Я очень рад, что подписал контракт с «Ростовом»

04 Мая 2024 • 09:29 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
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06.05 20:30

Защитник «Ростова» Умар Сако подтвердил информацию о подписании контракта с российским клубом.

«Контракт? Конечно, я очень рад, что мы подписали соглашение. Я наслаждаюсь временем, проведённым в «Ростове», — приводит слова Сако «РБ Спорт».

Напомним, ранее Сако принадлежал болгарской «Арде» и выступал за «Ростов» на правах аренды. В составе южан 28-летний ивуариец успел провести 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

После 26 туров РПЛ «Ростов» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 40 очков. Свой следующий матч южане проведут 6 мая против «Локомотива». Начало — в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Умар Сако

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