Бубнов назвал точный счёт матча «Оренбург» - «Крылья Советов»

В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» на выезде сыграют против «Оренбурга». Об этом матче высказался футбольный аналитик Александр Бубнов.
«2:1. По игре «Оренбург» ничем не уступает. Разница в том, что «Крылья» ни на что не претендуют, а уральцы бьются за выживание. Еще есть фактор домашнего поля. Поэтому считаю, что хозяева ближе к победе», - цитирует Александра Sportbox.
Матч состоится сегодня, 4 мая, начало запланировано в 17:00 по московскому времени. После 26 туров Премьер-лиги «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, а «Крылья Советов» - шестое.
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