Бубнов назвал точный счёт матча «Оренбург» - «Крылья Советов»

«2:1. По игре «Оренбург» ничем не уступает. Разница в том, что «Крылья» ни на что не претендуют, а уральцы бьются за выживание. Еще есть фактор домашнего поля. Поэтому считаю, что хозяева ближе к победе», - цитирует Александра Sportbox.