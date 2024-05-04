5 задач, которые надо будет решить новому главному тренеру «Спартака»

Руководство «Спартака» пока не определилось с тем, кто станет новым главным тренером команды, однако круг его задач примерно ясен. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» определяет «болевые точки», которые надо будет решать.

Будущее Джикии

Летом у Георгия Джикии завершается контракт со «Спартаком», и будущее опытного защитника пока не определено. Гильермо Абаскаль не видел места в составе для капитана команды, предпочитая ему Срджана Бабича. Владимир Слишкович порой играет в три центральных защитника, но из-за травмы Джикия своего шанса пока не получил. Однако сейчас россиянин выздоровел, при этом Бабич как раз получил травму, так что вскоре мы его увидим.

Если же говорить на перспективу, то новому тренеру надо будет решать, оставлять в «Спартаке» Джикию или нет. В команде есть Срджан Бабич, который неплохо себя зарекомендовал, Алексис Дуарте прогрессирует, также в заявке присутствуют Никита Чернов и Павел Маслов. Если «Спартак» будет играть в три центральных защитника, то Джикия точно нужен хотя бы для комплекта. Если же в два, то нынешнее количество игроков выглядит избыточным, и от кого-то точно придётся избавляться.

Зона опорного полузащитника

Уже много лет в «Спартаке» нет полноценного опорного полузащитника – «собаки», как говорят в футбольных кругах. В последние годы на эту роль претендовали Алекс Крал, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, но никто из них не отличается умением именно выгрызать мяч. Порой футболист сборной Люксембурга демонстрирует подобные качества, но нестабильно и в любом случае не на топ-уровне. Возможно, опорника можно вырастить из Руслана Литвинова, которому пока не могут найти постоянную позицию на поле.

Так или иначе проблему опорной зоны надо решать, учитывая, что «Спартак» пытается действовать первым номером. Новому тренеру либо надо настаивать на приобретении, либо решать задачу внутренними ресурсами (будь то какой-то игрок или перестроение игры). Пока «красно-белые» не начнут выжигать центр поля, на дистанции результата не добиться.

Почистить состав

Объективно в «Спартаке» сейчас очень много игроков, что вряд ли идёт на пользу. Новому тренеру надо будет почистить состав, чтобы не было такого избытка. Просто для понимания отметим, что у «Спартака» есть 4 ярко выраженных крайних защитника: Хлусевич, Тавареш, Классен и Рябчук. При этом там же могут сыграть Зобнин и Денисов. Оба могут сыграть в центре поля, где кроме них есть Пруцев, а также Умяров и Мартинс. Добавим Литвинова, который может опускаться в оборону, а также Медину и Игнатова, которые, наоборот, порой играют ближе к атаке. В свою очередь в нападении играют Соболев, Угальде, Зиньковский и Бонгонда. За скобками оставим молодых Зорина и Рощина, а также ушедшего в аренду Мелёшина. И ведь при этом летом «Спартак» точно кем-то усилится – основным претендентом считается игрок в атаку на замену функционала Промеса.

Хорошо иметь вариативность и скамейку. Плохо, когда из-за избытка игроков тренер не может выкристаллизовать основу, а футболисты порой сами не понимают, на какой позиции играть. В общем, надо почистить состав и не ограничиваться только Виктором Мозесом, который, видимо, уйдёт свободным агентом.

Решить вопрос с дисциплиной Соболева

Александр Соболев – один из лучших игроков «Спартака». Он вообще уникальный нападающий, потому что, с одной стороны, является хорошим завершителем с потрясающими физическим данными, с другой – умело действует в подыгрыше. Однако у Соболева есть огромная проблема – его дисциплина. «Спартак» постоянно играет с риском оказаться в меньшинстве. В прошлом году форвард получил две красные карточки. В этом пока ни одной, хотя в недавнем поединке с «Ростовом» вполне мог получить вторую жёлтую.

При этом Соболев набрал кучу предупреждений: 7 в Премьер-лиге и 2 в Кубке. Если «Спартак» обыграет «Балтику» в Кубке России, но нападающий получит предупреждение, то в финале он не сыграет. При этом почти всё время форвард получает предупреждения за неспортивное поведение. Новому тренеру надо решить проблему дисциплины форварда. Делать ставку на футболиста, который в любой момент может подвести команду на ровном месте, просто нельзя.

Стандарты

В этом сезоне только ленивый не обсуждал проблему стандартов «Спартака». «Красно-белые» за сезон лишь дважды отличились после таких эпизодов: по разу в Кубке и Премьер-лиге. Это притом что в составе есть высоченные Соболев и Бабич, которые хорошо играют головой.

На самом деле, кажется, не стоит сводить проблему именно к подачам и замыканиям. Это важные элементы, но стандартам «Спартака» не хватает изюминки. При Абаскале как раз ставка и делалась на то, что надо просто подать, а там уж разберёмся. Новому тренеру точно придётся подойти к этому вопросу с большей фантазией. В «Спартаке» есть несколько футболистов, которые умеют хорошо навешивать, но надо ещё придумывать движения так, чтобы замыкать такие передачи приходилось не в борьбе, а в более свободной обстановке. Ну и научить кого-то бить штрафные удары. Можно вспомнить, как в эпоху Карреры «красно-белых» часто выручал Фернандо своими изумительными ударами.

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Роман Андреев