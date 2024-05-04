Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

5 задач, которые надо будет решить новому главному тренеру «Спартака»

04 Мая 2024 • 10:30 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
1 3.10 X 3.75 2 2.15
05.05 19:00

Руководство «Спартака» пока не определилось с тем, кто станет новым главным тренером команды, однако круг его задач примерно ясен. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» определяет «болевые точки», которые надо будет решать.

Будущее Джикии

Летом у Георгия Джикии завершается контракт со «Спартаком», и будущее опытного защитника пока не определено. Гильермо Абаскаль не видел места в составе для капитана команды, предпочитая ему Срджана Бабича. Владимир Слишкович порой играет в три центральных защитника, но из-за травмы Джикия своего шанса пока не получил. Однако сейчас россиянин выздоровел, при этом Бабич как раз получил травму, так что вскоре мы его увидим.
Если же говорить на перспективу, то новому тренеру надо будет решать, оставлять в «Спартаке» Джикию или нет. В команде есть Срджан Бабич, который неплохо себя зарекомендовал, Алексис Дуарте прогрессирует, также в заявке присутствуют Никита Чернов и Павел Маслов. Если «Спартак» будет играть в три центральных защитника, то Джикия точно нужен хотя бы для комплекта. Если же в два, то нынешнее количество игроков выглядит избыточным, и от кого-то точно придётся избавляться.

Зона опорного полузащитника

Уже много лет в «Спартаке» нет полноценного опорного полузащитника – «собаки», как говорят в футбольных кругах. В последние годы на эту роль претендовали Алекс Крал, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, но никто из них не отличается умением именно выгрызать мяч. Порой футболист сборной Люксембурга демонстрирует подобные качества, но нестабильно и в любом случае не на топ-уровне. Возможно, опорника можно вырастить из Руслана Литвинова, которому пока не могут найти постоянную позицию на поле.

Так или иначе проблему опорной зоны надо решать, учитывая, что «Спартак» пытается действовать первым номером. Новому тренеру либо надо настаивать на приобретении, либо решать задачу внутренними ресурсами (будь то какой-то игрок или перестроение игры). Пока «красно-белые» не начнут выжигать центр поля, на дистанции результата не добиться.

Почистить состав

Объективно в «Спартаке» сейчас очень много игроков, что вряд ли идёт на пользу. Новому тренеру надо будет почистить состав, чтобы не было такого избытка. Просто для понимания отметим, что у «Спартака» есть 4 ярко выраженных крайних защитника: Хлусевич, Тавареш, Классен и Рябчук. При этом там же могут сыграть Зобнин и Денисов. Оба могут сыграть в центре поля, где кроме них есть Пруцев, а также Умяров и Мартинс. Добавим Литвинова, который может опускаться в оборону, а также Медину и Игнатова, которые, наоборот, порой играют ближе к атаке. В свою очередь в нападении играют Соболев, Угальде, Зиньковский и Бонгонда. За скобками оставим молодых Зорина и Рощина, а также ушедшего в аренду Мелёшина. И ведь при этом летом «Спартак» точно кем-то усилится – основным претендентом считается игрок в атаку на замену функционала Промеса. 

Хорошо иметь вариативность и скамейку. Плохо, когда из-за избытка игроков тренер не может выкристаллизовать основу, а футболисты порой сами не понимают, на какой позиции играть. В общем, надо почистить состав и не ограничиваться только Виктором Мозесом, который, видимо, уйдёт свободным агентом.

Решить вопрос с дисциплиной Соболева

Александр Соболев – один из лучших игроков «Спартака». Он вообще уникальный нападающий, потому что, с одной стороны, является хорошим завершителем с потрясающими физическим данными, с другой – умело действует в подыгрыше. Однако у Соболева есть огромная проблема – его дисциплина. «Спартак» постоянно играет с риском оказаться в меньшинстве. В прошлом году форвард получил две красные карточки. В этом пока ни одной, хотя в недавнем поединке с «Ростовом» вполне мог получить вторую жёлтую.

При этом Соболев набрал кучу предупреждений: 7 в Премьер-лиге и 2 в Кубке. Если «Спартак» обыграет «Балтику» в Кубке России, но нападающий получит предупреждение, то в финале он не сыграет. При этом почти всё время форвард получает предупреждения за неспортивное поведение. Новому тренеру надо решить проблему дисциплины форварда. Делать ставку на футболиста, который в любой момент может подвести команду на ровном месте, просто нельзя.

Стандарты

В этом сезоне только ленивый не обсуждал проблему стандартов «Спартака». «Красно-белые» за сезон лишь дважды отличились после таких эпизодов: по разу в Кубке и Премьер-лиге. Это притом что в составе есть высоченные Соболев и Бабич, которые хорошо играют головой.

На самом деле, кажется, не стоит сводить проблему именно к подачам и замыканиям. Это важные элементы, но стандартам «Спартака» не хватает изюминки. При Абаскале как раз ставка и делалась на то, что надо просто подать, а там уж разберёмся. Новому тренеру точно придётся подойти к этому вопросу с большей фантазией. В «Спартаке» есть несколько футболистов, которые умеют хорошо навешивать, но надо ещё придумывать движения так, чтобы замыкать такие передачи приходилось не в борьбе, а в более свободной обстановке. Ну и научить кого-то бить штрафные удары. Можно вспомнить, как в эпоху Карреры «красно-белых» часто выручал Фернандо своими изумительными ударами.

Ставка и прогноз на матч Пари НН — Спартак чемпионата России — 5 мая 2024

Как Слишкович становится миной замедленного действия в «Спартаке»

Роман Андреев


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Владимир Слишкович ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Мая
01:52
Ставка и прогноз на матч Пари НН — Спартак чемпионата России — 5 мая 2024
03 Мая
21:43
Литвинов назвал свою любимую кричалку болельщиков «Спартака»
19:48
Баженов: «Моя главная задача состоит в том, чтобы игроки прогрессировали»
19:14
Гранат: «Слишкович хорошо себя проявляет в роли главного тренера»
18:54
Ставка и прогноз на точный счёт матча Пари НН — Спартак РПЛ — 5 мая 2024
18:32
Мостовой: «Как-то Федун уже сказал про Карпина, мне нечего добавить»
17:57
Литвинов — о схожести с актёром Чепурченко: «Ко мне даже на улице подходили»
17:48
Медина: Сможем победить «Пари НН», если выложимся на 100%
16:46
Бушманов: Ивич в «Спартаке»? Он знает, как добиваться нужного результата
16:16
Чернов заявил, что футболистам «Спартака» комфортно со Слишковичем
16:10
Саша Илич — о своём возможном назначении в «Пари НН»: «Нахожусь на пути в Россию»
15:19
Булыкин: «Слишкович готов к самостоятельной работе» 1
14:21
Бушманов: «Амарал выберет иностранца» 1
13:02
Игнатов: «Абаскаль поблагодарил меня за работу»
11:43
Литвинов: «Давайте Гвардиолу поставим в «Спартак»
10:23
Юран объяснил разгромное поражение «Пари НН» от «Ахмата»
02 Мая
20:41
Игнатов: «Угальде скоро забьёт, а в будущем у него будет много голов»
19:09
Агент Джикии сообщил о состоянии футболиста
18:30
Бабич пропустит матч с «Пари НН», Джикия восстановился и готов сыграть
16:27
Габулов высказался о том, почему «Динамо» так тяжело даются игры со «Спартаком» 1
16:03
Каряка назвал лидера в «Динамо»
12:05
Парфёнов: «У «Спартака» нет стопроцентной основной обоймы»
11:58
Парфёнов ответил, улучшил ли Слишкович игру «Спартака»
11:55
Кечинов: «Лучше пусть Слишкович остается у руля «Спартака», чем привезут кота в мешке»
11:23
Деменко высказался, в чём «Спартак» прибавил при Слишковиче
10:15
Литвинов сравнил Абаскаля и Слишковича: «Было всё так же»
09:52
Аленичев назвал тройку призёров РПЛ по итогам сезона
09:39
Игнатов ответил на вопрос, кто должен возглавить «Спартак»
09:19
Амарал: «Ивич есть в шорт-листе «Спартака»
00:51
Рискованная ставка и прогноз на матч Пари НН – Спартак чемпионата России – 5 мая 2024
01 Мая
17:49
Джикия ответил, когда вернётся на поле
17:18
В «Спартаке» высказались о ситуации с Промесом
16:44
Виталий Шитов не стал исключать возможное назначение Слишковича наставником «Спартака»
16:34
Виталий Шитов считает, что отставка Абаскаля положительно повлияла на «Спартак»
16:05
В «Пари НН» высказались о возможном назначении Илича
15:50
Кондратов: «Пари НН» нельзя в панике выбирать нового тренера»
15:45
Ещенко: Пока рано говорить о полноценном назначении Слишковича в «Спартак»
14:30
В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса 1
14:23
Орлов: «Увольнение Юрана — скороспелое решение»
14:14
Аленичев раскритиковал Угальде
13:38
Орлов: «Если у Слишковича в «Спартаке» будет результат, то его возьмёт другая команда»
11:33
Аленичев: «Летом «Спартаку» нужно будет поменять 6-7 игроков»
30 Апреля
17:46
Президент РФС — о возможном назначении Карпина в «Спартак»: «Не вижу дополнительных сложностей в плане совмещения»
17:02
Аленичев готов вернуться в «Спартак»
15:39
Гранат считает, что смена тренера положительно сказалась на «Спартаке»
15:04
Маслов: «Слишкович сказал, что не будет такого, что было при Абаскале»
14:22
Маслов объяснил, почему ему нетяжело подстраиваться под разные схемы
14:10
Маслов признался, что отставка Абаскаля положительно повлияла на «Спартак»
13:58
Булыкин: «Слишкович — фартовый тренер, есть смысл его оставить» 1
10:52
Слишкович поделился мнением об игре «Спартака» под своим руководством
29 Апреля
20:27
Радченко выступил против назначения Слишковича в «Спартак»
20:21
Радченко: Бронза — предел мечтаний для «Спартака»
18:30
Гаврилов: «Пускай Слишкович работает, пока у него результат идёт»
17:40
Игрок «Спартака» Маслов назвал главную цель команды
16:21
Червиченко: «Юран — слишком взбалмошный тренер для «Спартака»
15:58
Бушманов оценил вероятность того, что Слишкович останется в «Спартаке»
15:43
Радимов: «Амбициозная цель, которую Юран поставил в начале сезона, обернулась неприятной шуткой»
14:50
Ефимова — о «Спартаке»: «Новый тренер — это всегда хорошая встряска»
14:35
Маслов: «Хотелось бы, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»
14:25
Маслов: «Хотел бы, чтобы Слишкович остался на следующий сезон, с ним комфортно»
14:19
Гладилин: «Слишкович на голову выше Абаскаля»
14:01
Янсен ответил на предложение «Спартака»
11:56
В «Пари НН» допустили возможное приглашение иностранца на пост главного тренера команды 1
11:40
В «Пари НН» высказались о возможном назначении на пост главного тренера команды Евсеева, Стукалова или Василенко
10:58
Бонгонда: «Не вижу вины Абаскаля в том, что при нём у «Спартака» не было таких результатов»
09:59
Сёмин считает, что «Спартак» должен возглавить Романцев 1
09:44
Геркус: «При Слишковиче «Спартак» играет без надрыва»
28 Апреля
22:38
Игнатов: «Главное, что в тех матчах, в которых не забили, мы не пропустили»
20:45
Названы четыре кандидата на пост главного тренера «Пари НН»
20:37
Шавло: «Смена тренера пошла «Спартаку» на пользу»
20:05
Тихонов: «Тренер должен быть готов к «Спартаку» психологически»
19:36
Слишкович: «Надеемся увидеть Джикию в следующей игре»
19:14
Слишкович — о беспроигрышной серии «Спартака»: «Анчелотти уже трясётся»
17:07
Булыкин: «Пока нет смысла увольнять Юрана»
16:53
Ташуев — о возможном назначении в «Пари НН»: «Готов к предложениям, но сейчас я готовлю мангал»
16:40
Овчинников: «Не думаю, что «Пари НН» под вылетом, тревоги нет»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Моуринью может возглавить суперклуб - известно название «Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Анчелотти: «ПСЖ» – «Реал» в финале Лиги чемпионов? Я готов подписаться под этим прямо сейчас»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.05.24 в 17:00
Оренбург Оренбург
Крылья Советов Крылья Советов
2.40 3.65 2.70
Видео
04.05.24 в 19:30
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
1.65 3.90 5.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
10:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Помазуна: «Вероятность того, что Илья останется в «Урале» на следующий сезон мала»
10:35 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Спартак»: Бубнов предсказал победителя матча
10:09 · Россия. Премьер-лига
Давыдов: «Зенит» спокойно доведёт дело до чемпионства»
10:06 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» высказались о переходе Неймара
09:29 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал точный прогноз на матч «Краснодар» - «Ахмат»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Сако: «Я очень рад, что подписал контракт с «Ростовом»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Оренбург» - «Крылья Советов»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Латышонок: «Балтика» не вылетит из РПЛ»
09:05 · Россия. Премьер-лига
Вахания: «В чемпионской гонке симпатизирую «Зениту»
09:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» открыли тур нулевой ничьей
08:45 · Россия. Премьер-лига
Роналдо назвал русские слова, которые уже выучил
08:24 · Россия. Премьер-лига
Селюк назвал Дзюбу разочарованием сезона
07:51 · Россия. Премьер-лига
Ташуев мог занять место Хави - тренер рассказал детали
07:39 · Россия. Премьер-лига
Радимов высказал мнение об увольнении Юрана
03:05 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой: «Происходит всё, о чём я говорил»
Все новости
Рекомендуем