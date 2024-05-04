Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Латышонок: «Балтика» не вылетит из РПЛ»

04 Мая 2024 • 09:16 Комментировать
Урал
...
Балтика
1 2.50 X 3.05 2 3.10
06.05 15:45

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок выразил уверенность в том, что калининградской команде удастся сохранить прописку в РПЛ по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

«Пойду ли в клуб РПЛ, если «Балтика» вылетит? «Балтика» не вылетит», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

При этом Латышонок отметил трудности графика «Балтики», подчеркнув, что в этом команде помогает ротация.

За четыре тура до конца сезона «Балтика» занимает 13-е место в турнирной таблице, опережая 15-й «Урал», находящийся в зоне вылета, лишь на одно очко. Свой следующий матч калининградцы проведут 6 мая именно против команды из Екатеринбурга. Начало — в 15:45 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Евгений Латышонок

Новости по матчу

03 Мая
22:21
Ставка и прогноз на матч Урал – Балтика чемпионата России – 6 мая 2024
01 Мая
14:39
Орлов: «Может быть, Козлов будет талантливее Аршавина»
30 Апреля
16:56
Игрок «Урала» Ишков: «Я хотел бы сыграть в Европе»
10:17
Маляров: «Вторая половина сезона показывает, что «Балтика» — одна из самых сильных команд в РПЛ»
29 Апреля
11:22
Бистрович: «Надеюсь, ЦСКА простит меня за гол в их ворота»
10:12
Аршавин: «Никто не хочет, чтобы «Балтика» уплыла вниз»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
УРАЛ БАЛТИКА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Моуринью может возглавить суперклуб - известно название «Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Анчелотти: «ПСЖ» – «Реал» в финале Лиги чемпионов? Я готов подписаться под этим прямо сейчас»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.05.24 в 17:00
Оренбург Оренбург
Крылья Советов Крылья Советов
2.40 3.65 2.70
Видео
04.05.24 в 19:30
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
1.65 3.90 5.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
10:35 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Спартак»: Бубнов предсказал победителя матча
10:09 · Россия. Премьер-лига
Давыдов: «Зенит» спокойно доведёт дело до чемпионства»
10:06 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» высказались о переходе Неймара
09:29 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал точный прогноз на матч «Краснодар» - «Ахмат»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Сако: «Я очень рад, что подписал контракт с «Ростовом»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Оренбург» - «Крылья Советов»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Латышонок: «Балтика» не вылетит из РПЛ»
09:05 · Россия. Премьер-лига
Вахания: «В чемпионской гонке симпатизирую «Зениту»
09:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» открыли тур нулевой ничьей
08:45 · Россия. Премьер-лига
Роналдо назвал русские слова, которые уже выучил
08:24 · Россия. Премьер-лига
Селюк назвал Дзюбу разочарованием сезона
07:51 · Россия. Премьер-лига
Ташуев мог занять место Хави - тренер рассказал детали
07:39 · Россия. Премьер-лига
Радимов высказал мнение об увольнении Юрана
03:05 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой: «Происходит всё, о чём я говорил»
03 Мая
23:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Игнатьева прокомментировал расторжение контракта футболиста с «Железничаром»
Все новости
Рекомендуем