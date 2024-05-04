Латышонок: «Балтика» не вылетит из РПЛ»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок выразил уверенность в том, что калининградской команде удастся сохранить прописку в РПЛ по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

«Пойду ли в клуб РПЛ, если «Балтика» вылетит? «Балтика» не вылетит», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

При этом Латышонок отметил трудности графика «Балтики», подчеркнув, что в этом команде помогает ротация.

За четыре тура до конца сезона «Балтика» занимает 13-е место в турнирной таблице, опережая 15-й «Урал», находящийся в зоне вылета, лишь на одно очко. Свой следующий матч калининградцы проведут 6 мая именно против команды из Екатеринбурга. Начало — в 15:45 по московскому времени.