Вахания: «В чемпионской гонке симпатизирую «Зениту»

Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал о том, какому клубу симпатизирует в чемпионской гонке РПЛ.

«В чемпионской гонке симпатизирую «Зениту». Что с ним происходит? Наверное, они привыкли к победам. Увидим ли нового чемпиона? Не знаю. В последнем туре с «Зенитом» будем играть на победу», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

В последнем матче чемпионата России «Зенит» на выезде потерпел поражение от московского «Динамо» со счетом 0:1. По итогам 26 туров Премьер-лиги подопечные Сергея Семака с 50 очками лидируют в турнирной таблице. На втором месте идет «Краснодар», а на третьем – московское «Динамо».