Роналдо назвал русские слова, которые уже выучил

Бразильский форвард Роналдо, выступающий в чемпионате России за «Ростов», поведал о своем прогрессе в изучении русского языка.

«Я могу сказать «здрасте», «привет», «спасибо», «доброе утро». Потихоньку учу новые слова», - передает слова легионера «РБ Спорт».

Напомним, что Роналдо пополнил ряды ростовского клуба в зимнее трансферное окно. Нападающий перешел из болгарского «Левски», подписав долгосрочный контракт до 2028 года.

В нынешнем сезоне форвард поучаствовал в 11 поединках «Ростова». На счету бразильского футболиста четыре забитых мяча и две результативные передачи.