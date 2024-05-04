Селюк назвал Дзюбу разочарованием сезона

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о выступлении нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне. Он назвал 35-летнего форварда разочарованием текущей игровой кампании.
«Разочарование сезона. В этом году Дзюба значительно слабее и хуже выглядел. Не хочу сказать, что он худший игрок. Но с точки зрения цены-качества, что было и что есть, появилась большая разница», - передает Legalbet слова агента.
В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «железнодорожников» 26 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его контракт истекает грядущим летом.
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