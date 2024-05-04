Ташуев мог занять место Хави - тренер рассказал детали

Экс-наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался о том, что мог получить работу в катарском «Аль-Садде».

«Мне же звонили посредники и говорили брать билеты, чтобы возглавить «Аль-Садд», которым рулил Хави. Но при условии, что Хави возглавит «Барселону». Он тогда не возглавил, тема закрылась», - рассказал российский специалист на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что Ташуев покинул пост главного тренера «Факела» в конце минувшего месяца. После 26 туров Российской премьер-лиги воронежская команда с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.