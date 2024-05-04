Радимов высказал мнение об увольнении Юрана

«Тренера можно было оставить, но мы видели пике, «Нижний» в трясину падал с Юраном. Думаю, изнутри это гораздо лучше видно. Я не говорю, что Юран - плохой тренер. Наоборот, он зарекомендовал себя в «Химках», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».