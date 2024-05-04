Радимов высказал мнение об увольнении Юрана

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера «Пари НН».
«Тренера можно было оставить, но мы видели пике, «Нижний» в трясину падал с Юраном. Думаю, изнутри это гораздо лучше видно. Я не говорю, что Юран - плохой тренер. Наоборот, он зарекомендовал себя в «Химках», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что об увольнении Юрана было объявлено в конце апреля. После 26 туров Российской премьер-лиги нижегородский коллектив с 28 баллами располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.
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