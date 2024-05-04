​Мостовой: «Происходит всё, о чём я говорил»

Бывший футболист московского «Спартака» и российской сборной, Александр Мостовой, считает, что события в российском чемпионате развиваются в соответствии с его сделанным ранее прогнозом. Он уверен в том, что «Зенит» станет чемпионом, но решится это только в последнем туре чемпионата.

- Все, что я говорил в начале и середине сезона, сейчас происходит. До последних туров будет интрига. Ясно, что «Зенит» обязан быть чемпионом с таким составом и возможностями. Но пока интрига сохраняется, - цитирует слова Мостового Betonmobile.ru.

До конца российского чемпионата остаются четыре тура, лидеры идут вровень, набрав по 50 очков.