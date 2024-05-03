Агент Игнатьева прокомментировал расторжение контракта футболиста с «Железничаром»

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы форварда Ивана Игнатьева, дал комментарий после расторжения контракта игрока с сербским «Железничаром».

«Условия контракта не нарушались. Он сказал про физическую форму, но было бы удивительно, если бы Игнатьев, приехав за неделю до первой официальной игры, с ходу показал высокий уровень физической подготовки. Не буду лукавить, нет удовлетворения результатами, показанными за «Железничар», но сложилось так, как сложилось», — цитирует Агузарова издание «Советский спорт».

Стоит напомнить, что Игнатьев перебрался в «Железничар» в конце января 2024 года на правах свободного агента. Всего россиянин провёл семь встреч, отметившись одной результативной передачей.