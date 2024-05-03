Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Игнатьева прокомментировал расторжение контракта футболиста с «Железничаром»

03 Мая 2024 • 23:17 Комментировать

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы форварда Ивана Игнатьева, дал комментарий после расторжения контракта игрока с сербским «Железничаром».

«Условия контракта не нарушались. Он сказал про физическую форму, но было бы удивительно, если бы Игнатьев, приехав за неделю до первой официальной игры, с ходу показал высокий уровень физической подготовки. Не буду лукавить, нет удовлетворения результатами, показанными за «Железничар», но сложилось так, как сложилось», — цитирует Агузарова издание «Советский спорт».

Стоит напомнить, что Игнатьев перебрался в «Железничар» в конце января 2024 года на правах свободного агента. Всего россиянин провёл семь встреч, отметившись одной результативной передачей.
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Железничар Алан Агузаров Иван Игнатьев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса «Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» Анчелотти: «ПСЖ» – «Реал» в финале Лиги чемпионов? Я готов подписаться под этим прямо сейчас»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название
Спортивные новости
Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.05.24 в 17:00
Оренбург Оренбург
Крылья Советов Крылья Советов
2.40 3.65 2.70
Видео
04.05.24 в 19:30
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
1.65 3.90 5.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
03 Мая
23:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Игнатьева прокомментировал расторжение контракта футболиста с «Железничаром»
23:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Пономарёв: «Пять матчей дисквалификации для Тихонова – это просто глупо»
22:49 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Акинфеева ещё рано списывать»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал лучшего тренера сезона в РПЛ
22:16 · Россия. Премьер-лига
Рахимов - о будущем Даку: «Мы с ним вели эту беседу»
22:05 · Кубок России
Мор удивился решению Карпина по составу в матче с «Балтикой»
21:51 · Россия. Премьер-лига
В «Урарту» сделали заявление по травме Глушакова официально
21:43 · Россия. Премьер-лига
Литвинов назвал свою любимую кричалку болельщиков «Спартака»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Рубина» высказался о предстоящем матче с ЦСКА
20:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Наумов: «Все мы знаем Тихонова как интеллигентного человека и джентельмена»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Рианчо уверен, что Морено найдёт работу в случае вылета «Сочи» из РПЛ
20:30 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, чем Тюкавин похож на украинца Шевченко
20:24 · Россия. Премьер-лига
Фильцов: «Если «Ахмат» одержит победу над «Краснодаром», то не удивлюсь этому»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Кто российских тренеров возьмёт в европейский чемпионат?» 1
20:10 · Россия. Премьер-лига
Брейдо: «Разумеется, ЦСКА следит за игрой Кругового»
Все новости
Рекомендуем