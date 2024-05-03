Хомуха: «Акинфеева ещё рано списывать»

Дмитрий Хомуха, бывший игрок московского ЦСКА и тренер высказался по поводу капитана и лидера «армейцев» Игоря Акинфеева. По его мнению, у Акинфеева ещё есть, что показать футбольному миру.

«С возрастом он не прибавляет, но Игорь до сих пор системообразующий игрок. Вытащит команду, когда нужно. Прошлогодний финал Кубка и его сейв, например, он помог «армейцам» трофей взять. Списывать его ещё рано», - говорит Хомуха для Legalbet.

Напомним, что в текущем сезоне Акинфеева нередко подменяет более молодой коллега – Владислав Тороп.

Ранее бывший голкипер сборной России Владимир Габулов порассуждал по поводу преемника Акинфеева в воротах ЦСКА.