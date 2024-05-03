Мостовой назвал лучшего тренера сезона в РПЛ

Экс-наставник «Краснодара» Владимир Ивич является одним из лучших тренеров текущего сезона в РПЛ по мнению Александра Мостового.

«В список лучших тренеров сезона точно включил бы Ивича, при котором «Краснодар» впервые был на первом месте. А остальных можно назвать только после окончания сезона. И, естественно, Абаскаль вне конкуренции», - пошутил бывший полузащитник московского «Спартака» в интервью Sport24.ru.

Добавим, что Ивича отправили в отставку 14 марта после нескольких неудачных матчей. В клуб вернули Мурада Мусаева, при котором «быки» за четыре тура до финиша делят первую строчку турнирной таблицы с «Зенитом», уступая по дополнительным показателям.