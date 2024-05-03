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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой назвал лучшего тренера сезона в РПЛ

03 Мая 2024 • 22:34 Комментировать
Краснодар
...
Ахмат
1 1.63 X 4.10 2 5.10
Через 20 ч. 47 мин.

Экс-наставник «Краснодара» Владимир Ивич является одним из лучших тренеров текущего сезона в РПЛ по мнению Александра Мостового.

«В список лучших тренеров сезона точно включил бы Ивича, при котором «Краснодар» впервые был на первом месте. А остальных можно назвать только после окончания сезона. И, естественно, Абаскаль вне конкуренции», - пошутил бывший полузащитник московского «Спартака» в интервью Sport24.ru.

Добавим, что Ивича отправили в отставку 14 марта после нескольких неудачных матчей. В клуб вернули Мурада Мусаева, при котором «быки» за четыре тура до финиша делят первую строчку турнирной таблицы с «Зенитом», уступая по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Владимир Ивич Гильермо Абаскаль ещё теги

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