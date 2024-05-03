Рахимов - о будущем Даку: «Мы с ним вели эту беседу»

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку не реагирует на слухи о том, что им интересуются ведущие клубы РПЛ. Об этом заявил главный тренер казанцев Рашид Рахимов.

«Он об этом не думает и не говорит об этом. Мы с ним вели эту беседу, и я ему сказал, что он не должен на этом зацикливаться, его задача выполнять свою работу, расти», - цитирует специалиста клубная пресс-служба.

Рахимов также отметил, что рано или поздно Даку покинет «Рубин», однако пока соответствующие обстоятельства не наступили.

В сезоне-2023/2024 на счету Даку 27 матчей, семь голов и четыре голевых передачи.