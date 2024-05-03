В ереванском «Урарту» сделали официальное заявление по поводу Дениса Глушакова, российского опытного полузащитника команды.

Ранее сообщалось о том, что Глушаков был отстранён от команды по скандальным обстоятельствам.

«37-летний полузащитник «Урарту» Денис Глушаков в матче против «Пюника» получил надрыв икроножной мышцы, поэтому пропустит от 6 до 8 недель. Сейчас он находится в Москве для прохождения соответствующего лечения», - гласит заявление команды.

Напомним, что ранее один из известных телеграм-каналов сообщал, что Глушакова отстранили от команды якобы из-за приставаний к чужой жене.