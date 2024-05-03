В главных слухах недели вы узнаете, как Криштиану Роналду шантажировал в «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника, где может продолжить тренерскую карьеру Жозе Моуринью, и какого звёздного игрока хочет подписать президент «Реала» Флорентино Перес. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду шантажировал тренера «Манчестер Юнайтед»

На неделе в прессу просочилась информация о жёстких условиях, которые Криштиану Роналду выдвигал Ральфу Рангнику, когда они пересекались в «Манчестер Юнайтед». Португалец якобы говорил специалисту, что он должен играть в четырёх матчах из пяти. Роналду предлагал Рангнику самому выбирать, в каком матче он не собирается задействовать форварда. Такие игры Криштиану хотел смотреть дома по телевизору – нахождение на скамейке запасных его не устраивало.

«Манчестер Юнайтед» не уволит тен Хага

И снова о «Манчестер Юнайтед». Если верить слухам, владельцы клуба приняли решение не увольнять Эрика тен Хага с должности главного тренера по завершению сезона. В компании INEOS недовольны результатами, но считают, что у тен Хага изначально не было условий для успеха. По этой причине нидерландцу позволят продолжить работу с командой. Однако если по ходу следующего сезона результата не будет, то увольнение может состояться.

В то же время в прессе появляется информация о тренерах, которые могут заменить Эрика тен Хага на «Олд Траффорд». Фаворитом считается Томас Тухель, ныне работающий с «Баварией». Рассматривают «красные дьяволы» и кандидатуру Антонио Конте.

Моуринью нашёл работу в Германии

Поиск «Баварией» нового тренера оказался непростой задачей. Вернуть Юлиана Нагельсманна клубу не удалось, как не удалось и пригласить Ральфа Рангника. Поговаривают, что следующим тренером мюнхенской команды может стать Жозе Моуринью. Слухи говорят о том, что португалец уже отклонил несколько интересных предложений – он ждёт начала официальных переговоров с «Баварией». Правда, в Мюнхене ещё не определились – Моуринью есть в списке, но пока без конкретики.

«Бавария» отказалась от Зидана

Находился в шорт-листе «Баварии» и другой известный специалист – Зинедин Зидан. Впрочем, мюнхенцы от француза отказались по нескольким причинам. Во-первых, Зидан не говорит на немецком языке и плохо знает английский. В «Баварии» ранее прямо заявили, что следующий тренер должен говорить хотя бы на английском. Во-вторых, руководители мюнхенского клуба сомневаются, что Зидан является тем тренером, который сможет провести качественную перестройку команды.

«Реал» выбрал звёздного игрока

В последние годы «Реал» активно работал над подписанием Килиана Мбаппе. Поговаривали, что трансфер Мбаппе является чуть ли не навязчивой идеей президента мадридского клуба Флорентино Переса. Всё идёт к тому, что переход состоится ближайшим летом. Между тем, если верить слухам, Перес уже выбрал следующую большую трансферную цель. Президент «Реала» хочет привести в клуб атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца. Ближайшим летом такой трансфер невозможен, поэтому «сливочные» будут работать постепенно. Не исключается, что Вирц перейдёт в «Реал» летом 2026 года вместе с Хаби Алонсо. В нём в Мадриде видят идеального преемника для Карло Анчелотти.

Слухи собирал Александр Тихий.