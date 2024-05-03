Литвинов назвал свою любимую кричалку болельщиков «Спартака»

Хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов назвал свою любимую кричалку в исполнении болельщиков.

«Моя любимая фанатская кричалка — «Боже, «Спартак» храни!» Круто, когда стадион сначала специально затихает, а потом начинается заряд. Обычно начинают кричать, когда звучит первый свисток, и бывали ситуации, когда про себя напевал вместе с фанатами», — приводит слова футболиста издание Sport24.

Напомним, что Литвинов выступает за основную команду «Спартака» с 2020 года. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провёл 27 встреч во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.