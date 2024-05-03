Тренер «Рубина» высказался о предстоящем матче с ЦСКА

Наставник «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 27-го тура первенства России с ЦСКА.

«Знаем, что сложный соперник, есть качественные футболисты. Как обычно, ждет сложный матч. А где он нас не ждал? Спокойно готовимся и верим в свои силы. Никакого трепета нет (смеется). Вмосковском клубе я знаю очень многих, и руководителей знаю», - приводит слова специалиста пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что встреча между коллективами состоится 6 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.