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Рианчо уверен, что Морено найдёт работу в случае вылета «Сочи» из РПЛ

03 Мая 2024 • 20:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
05.05 16:30

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о наставнике «Сочи» Роберте Морено.

«Морено — настоящий профессионал, который сделает все ради результата. Сможет ли он найти хорошую работу, если «Сочи» вылетит? Конечно, это качественный специалист», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

46-летний испанец возглавил «Сочи» в декабре прошлого года. На данный момент южане занимают последнее место в чемпионате России, имея в своей копилке 20 баллов после 26 туров. Отставание «Сочи» от зоны стыковых матчей составляет шесть очков.

5 мая «Сочи» встретится на выезде с «Динамо». Старт поединка запланирован на 16:30 по мск.

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