Агент рассказал, чем Тюкавин похож на украинца Шевченко

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, нашёл сходство своего клиента с украинцем Андреем Шевченко.

«Для меня был пример – футболист Шевченко. Сколько бы ни заработал денег – пахал дальше. Костя такого же плана игрок, кайфует и горят глаза», - цитирует Сафонова Metaratings.

Константин Тюкавин в сезоне 2023/2024 провёл 34 матча. В них нападающий записал на свой счёт 15 голов и девять голевых передач на партнёров.

Андрей Шевченко известен в футбольном мире главным образом по выступлениям за «Милан». В 2004 году украинец выигрывал «Золотой мяч».