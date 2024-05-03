Фильцов: «Если «Ахмат» одержит победу над «Краснодаром», то не удивлюсь этому»

Экс-футболист «Краснодара» Александр Фильцов поделился комментарием о предстоящем матче между «быками» и «Ахматом».

По мнению эксперта, «Ахмат» является очень опасным соперником для «Краснодара», ведь команда ведет борьбу за сохранение прописки в РПЛ.

«Если оценивать форму, то думаю у обеих команд она одинаковая. Но если «Ахмат» одержит в этом матче победу, то не удивлюсь этому», — приводит слова Фильцова Legalbet.

Встреча 27-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Ахматом» пройдет завтра, 4 мая. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.