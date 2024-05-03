Ташуев: «Кто российских тренеров возьмёт в европейский чемпионат?»

Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев высказался о возможности поработать в Европе.

«Готов ли к переезду в Европу? А кто нас, российских тренеров, возьмёт в европейский чемпионат? Обстановка другая. Все знают, что был звонок от «Нанта». Со спортивным директором я разговаривал, и они сказали, что знают мою работу. Они сказали: «Как мы из России возьмём тренера во Францию?» Видим, что Слуцкий поехал в Китай. В этой жизни всё возможно», — приводит слова специалиста издание Metaratings.ru.

Напомним, что 26 апреля пресс-служба воронежского «Факела» сообщила об уходе 65-летнего тренера в связи с семейными обстоятельствами.