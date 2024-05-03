Брейдо: «Разумеется, ЦСКА следит за игрой Кругового»

Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям московского ЦСКА высказался о Даниле Круговом. Грядущим летом защитник перейдёт из «Зенита» в стан «армейцев» в формате свободного трансфера.

Напомним, по решению «Зенита» эту весну Круговой проводит в дубле «Зенита», что выступает во Второй лиге.

«Разумеется, мы следим за ним. Но на сегодня Данил — игрок «Зенита», комментировать его состояние не считаем верным. Тем более, болельщики дважды подряд признавали его лучшим игроком в апрельских матчах», - говорит Брейдо для телеканала «Матч ТВ», добавляя, что вряд ли что-то требуется добавлять к такой оценке от болельщиков.

В ЦСКА Круговой отправится после 30 июня, когда закончится его контракт с «Зенитом».