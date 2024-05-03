Аленичев уверен, что «Краснодар» не готов к золоту РПЛ

Экс-игрок сборной России Дмитрий Аленичев высказался о перспективах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в первенстве России.

«Считаю, что «Краснодар» сам не верит, что может стать чемпионом. Просто команда не верит, нет запаса прочности. «Краснодару» дается шанс занять первое место, а он не пользуется этим. Считаю, что «быки» не готовы к чемпионству», — приводит слова бывшего футболиста издание «СЭ».

Стоит отметить, что после 26 встреч в РПЛ «Зенит» идет на первой строчке, заработав 50 баллов. На втором месте располагается «Краснодар», который уступает петербургскому клубу по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает «Динамо», набравший 47 очков.