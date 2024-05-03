Непомнящий выступил против увольнения Федотова из ЦСКА

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном увольнении Владимира Федотова из ЦСКА.

«Увольнение Федотова? Я против увольнения Федотова, я всегда на стороне тренера», — цитирует Непомнящего Metaratings.

Специалист отметил, что у нас всегда принято винить тренера, но у ЦСКА нет такой скамейки, как у «Зенита» и «Спартака».

По итогам 26 матчей ЦСКА занимает восьмую позицию в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 38 очков.

6 мая команда Федотова примет на своем поле «Рубин». Игра 27-го тура чемпионата России должна будет стартовать в 20:30 по московскому времени.