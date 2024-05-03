Легенда «Оренбурга» Малых высказался о своём будущем

Андрей Малых, игрок «Оренбурга» высказался о своём будущем после окончания текущего сезона.

«Пока нет, обо мне нет смысла говорить. Сейчас у нас другие задачи — победить в оставшихся матчах и остаться в РПЛ. И только после сезона буду думать, разговаривать», - говорит Малых телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Малых сейчас 35 лет, с 2005 по 2009 годы он играл в родном кировском «Динамо», а с 2010 года – по наши дни играет в «Оренбурге», проводя в уральском клубе уже 14 лет карьеры. В его активе – свыше 300 выходов на поле за свою команду.

Текущий контракт Малых с «Оренбургом» уже скоро закончится, если не будет подписан новый. Он рассчитан до конца сезона.