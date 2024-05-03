Баженов: «Моя главная задача состоит в том, чтобы игроки прогрессировали»

Менеджер «Спартака» игрокам в аренде Никита Баженов признался, что его функционал немного расширился.

«Мой функционал в клубе расширился. И «двойка», и арендованные игроки — смежные темы, иногда они будут пересекаться. Главная задача состоит в том, чтобы игроки прогрессировали», — цитирует Баженова Metaratings.

Специалист отметил, что основная команда «Спартака» должна пополняться молодыми талантливыми игроками.

После 26 туров «Спартак» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 42 набранных очка.

5 мая «Спартак» проведет гостевой поединок против «Пари НН». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по столичному времени.