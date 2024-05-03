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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин оценил Семака

03 Мая 2024 • 19:44 Комментировать
Факел
...
Зенит
06.05 18:00

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о рулевом питерского «Зенита» - о Сергее Семаке.

«Семак – это тренер нового поколения, который уже много лет великолепно работает с командой. Он неоднократный чемпион, у него большие заслуги перед футболом. Это человек, который любит футбол», - цитирует Сёмина Metaratings.

По словам экс-рулевого «Локомотива», ему приятны слова Семака – тренер «Зенита» ранее назвал Сёмина одним из своих учителей.

Напомним, что под руководством Сергея Семака «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. Лидируют питерцы в Премьер-лиге и сейчас, хотя второй «Краснодар» они опережают лишь по личным встречам. 

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