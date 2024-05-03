Сёмин оценил Семака

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о рулевом питерского «Зенита» - о Сергее Семаке.

«Семак – это тренер нового поколения, который уже много лет великолепно работает с командой. Он неоднократный чемпион, у него большие заслуги перед футболом. Это человек, который любит футбол», - цитирует Сёмина Metaratings.

По словам экс-рулевого «Локомотива», ему приятны слова Семака – тренер «Зенита» ранее назвал Сёмина одним из своих учителей.

Напомним, что под руководством Сергея Семака «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. Лидируют питерцы в Премьер-лиге и сейчас, хотя второй «Краснодар» они опережают лишь по личным встречам.