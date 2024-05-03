Чилийский форвард «Оренбурга» Томпсон рассказал, чем питается в России

Зимой «Оренбург» пополнил молодой чилийский форвард Хорди Томпсон. Легионер рассказал, чем питается в новой для себя стране.

«Нравится ли мне борщ? На самом деле, в России борщ я не пробовал. В основном питаюсь макаронами, мне этого достаточно», - говорит Томпсон для «РБ Спорт».

Напомним, что Хорди играет в России в рамках арендного соглашения. Истекает оно 30 июня. Ранее мы сообщали, что «Оренбург» хотел бы выкупить у «Коло-Коло» игрока, но для этого должно произойти одно условие.

На данный момент у 19-летнего игрока два гола за «Оренбург» - по одному в РПЛ и Кубке России соответственно.