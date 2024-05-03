Новиков: «Балтика» умеет удивлять»

Валерий Новиков, бывший голкипер московского ЦСКА высказался о «Балтике». В минувший четверг коллектив под руководством Сергея Игнашевича пробился в финал Пути регионов Кубка России, обыграв минимально «Ростов». В главном матче нижней сетки турнира «Балтика» сыграет со «Спартаком».

«Балтика» умеет удивлять, в этом убедился «Ахмат» — игра с удивительным результатом была. Потом была победа над ЦСКА. Весь матч не смотрел, в какой-то момент знал, что счет был 1:0, а потом узнал окончательный результат — 3:1. Подумал: что же они там наиграли?», - делится Новиков для «Газеты.Ру».

В рамках РПЛ балтийцы вырвались на 14 место, однако в грядущие выходные калининградскому клубу предстоит сыграть с прямым конкурентом с 15 места – «Уралом».