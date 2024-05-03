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Аленичев: «Думаю, что «Зенит» больше не даст шансов «Краснодару»

03 Мая 2024 • 19:22 Комментировать
Факел
...
Зенит
06.05 18:00

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в текущем сезоне.

По мнению специалиста, бразильцы «Зенита» не показывают ту игру, которую демонстрировали ранее. Возможно, футболисты пересытились трофеями, заявил Аленичев.

«Думаю, что Семак и руководство сделали серьезные выводы, поэтому предполагаю, что они больше не дадут шансов «Краснодару», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

По итогам 26 туров подопечные Сергея Семака находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата России. В копилке команды 50 зачетных баллов.

Стоит сказать, что «Зенит» ни разу не выиграл в трех последних матчах.

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