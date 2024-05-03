Гранат: «Слишкович хорошо себя проявляет в роли главного тренера»

Экс-защитник «Спартака» Владимир Гранат высказался о возможном назначении Владимира Слишкович главным тренером «красно-белых».

«При нем «Спартак» заиграл по-другому. Результат работы Слишковича налицо, он знает команду. В роли главного тренера Владимир хорошо себя проявляет», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что решение должно принимать только руководство «Спартака».

На посту исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Слишкович провел пять матчей, в которых ни разу не проиграл.

После 26 туров столичный клуб занимает четвертое место в РПЛ, набрав 42 очка.