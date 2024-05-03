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Терёхин: Смолов ещё может помочь «Динамо»

03 Мая 2024 • 18:55 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
05.05 16:30

Экс-игрок «Динамо» Олег Терёхин поделился комментарием о будущем форварда столичного клуба Фёдора Смолова.

«Понятно, что Смолов отыграл свои лучшие годы, но почему бы не оставить его «Динамо». Он опытный игрок, авторитетный. Уверен, что свои десять голов он забьет», — приводит слова Терёхина «Чемпионат».

Эксперт добавил, что в России принято избавляться от игроков, которым 32-34 года, но они могут продолжать играть. Смолов еще пригодится «Динамо», подытожил Терёхин.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и записал на свой счет пять ассистов.

Контракт Смолова с «Динамо» истекает в конце июня этого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

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