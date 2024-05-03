Новиков – о Торопе: «Ему нужно больше давать играть в основе, чтобы приходил опыт»

Валерий Новиков, экс-голкипер московского ЦСКА высказался о Владиславе Торопе. В матче четверга против «Зенита» в Кубке России (1:1) он допустил результативную ошибку. Дублёром Торопа в воротах ЦСКА является Игорь Акинфеев.

«Парень молодой и перспективный, но игрового опыта ему не хватает, концовка матча с «Зенитом» это показала. Если Акинфеев решит закончить, имеет на это право – всем он уже доказал, что он вратарь высочайшего класса. Торопу, конечно, нужно давать играть в основе, чтобы быстрее приходил игровой опыт», - говорит Новиков для «Газеты.Ру».

В этом сезоне 20-летний Тороп сыграл за ЦСКА в 14 матчах, в них он пропустил 13 голов. В четырёх матчах он ни разу не пропустил.