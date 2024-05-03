Кассьерра: «Я не думаю о гонке бомбардиров РПЛ»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о своих выступлениях. По словам колумбийца, он хотел бы стать лучшим бомбардиром Премьер-лиги, но сейчас об этом не думает.

«Я не думаю о гонке бомбардиров. Самое важное сейчас выигрывать в оставшихся матчах. В последних играх я не забивал. Мне бы хотелось помогать команде голами, но в конечном итоге важно добиться наших общих целей – стать чемпионами», - цитирует Кассьерру Metaratings.

Матео Кассьерра не забивал в трёх последних матчах Премьер-лиги. При этом колумбиец по-прежнему занимает первое место в бомбардирской гонке, опережая второго Джона Кордобу на два гола (16 против 14).

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в понедельник, 6 мая, - против «Факела» на выезде.