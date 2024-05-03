Селюк назвал худших тренеров сезона РПЛ

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, каких тренеров считает главными разочарованиями в этом сезоне первенства России.

«Гончаренко будучи в ЦСКА не являлся тренером уровня московского клуба. Позже его уволили, а потом и «Краснодар» тоже. С Федотовым та же история. ЦСКА, который приучил нас к тому, что для них серебро разочарование, сегодня даже про топ-5 не думает. Федотова взяли за хорошие достижения в «Сочи», где он получил человек десять из «Зенита». Вот все достижения Федотовские», — приводит слова Селюка издание Legalbet.

Стоит отметить, что «Урал» под руководством Виктора Гончаренко набрал 25 баллов и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата страны.

Что касается ЦСКА Владимира Федотова, то клуб в этом сезоне располагается на восьмой строчке, заработав 38 очков.