Мостовой: «Как-то Федун уже сказал про Карпина, мне нечего добавить»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном назначении Валерия Карпина главным тренером «красно-белых».

«Он был в «Спартаке» уже три раза, причем в разных должностях, и ничего не выиграл. Как-то Федун уже сказал про Карпина. Мне добавить нечего добавить по этому поводу», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Карпин был главным тренером «Спартака» с 2009 по 2014 год (с перерывом). Под его руководством столичный клуб два раза выиграл серебро РПЛ и доходил до четвертьфинала Лиги Европы.

На данный момент исполняющим обязанности наставника «Спартака» является Владимир Слишкович.