Мостовой: «Кто сказал, что Карпин — хороший тренер?»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.

«Кто сказал, что он хороший тренер? По результатам он средненький тренер. Хорош тот, кто выигрывает титулы. Хотя бы какие-то», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

По мнению эксперта, никакой красивой игры у «Ростова» Карпина нет, ведь команда играет так же, как и все остальные.

По итогам 26 туров «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 40 очков.

6 мая команда Карпина встретится в гостях с «Локомотивом». Свисток арбитра о старте поединка должен будет прозвучать в 20:30 по мск.