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Митай считает, что «Локомотиву» не принципиально играть без большого форварда

03 Мая 2024 • 18:11 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
06.05 20:30

Игрок обороны «Локомотива» Марио Митай высказался об игре московского клуба в нынешнем сезоне.

«Последние матчи мы начинали без большого форварда-ориентира, но, по большому счету, нам не принципиально, находится ли у нас на острие высокий нападающий или быстрый и мобильный игрок невысокого роста», — приводит слова футболиста издание Legalbet.

Митай считает, что в первую очередь важно добиваться результата, поэтому для этого подходят разные тактики.

Стоит отметить, что «железнодорожники» на данный момент располагаются на пятой позиции турнирной таблицы первенства России. Коллектив Михаила Галактионова заработал 41 балл.

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