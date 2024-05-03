Литвинов — о схожести с актёром Чепурченко: «Ко мне даже на улице подходили»

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов высказался о схожести во внешности с известным актёром Вячеславом Чепурченко.

«Да, знаю, мы даже общались, смеялись по этому поводу. По выходным я — футболист «Спартака», а по будням — актер». Согласен, что мы похожи, мне многие об этом говорили. Если честно, даже на улице подходили с вопросом: «А ты не актер из «Жуков»?», — цитирует футболиста Sport24.

Напомним, что Литвинов выступает за основную команду «Спартака» с 2020 года. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провёл 27 встреч во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.