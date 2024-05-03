Габулов уверен, что Худяков не перейдёт в «Динамо»

Владимир Габулов, бывший голкипер сборной России и московского «Динамо» уверен, что молодой вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков не продолжит свою карьеру в стане «бело-голубых».

«Для меня это неоднозначный вариант. Худяков проигрывает конкуренцию и не играет в «Локомотиве». Почему он должен заиграть в «Динамо»?», - задаётся вопросом Габулов для телеканала «Матч ТВ».

У Худякова заканчивается контракт с «Локо». Сейчас он третий вратарь команды после основного, Ильи Лантратова и опытнейшего Маринато Гилерме.

Ранее его агент порассуждал о возможном отъезде молодого голкипера в Турцию.