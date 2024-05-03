Медина: Сможем победить «Пари НН», если выложимся на 100%

Атакующий хавбек «Спартака» Хесус Медина высказался о предстоящем матче чемпионата России с «Пари НН».

«У «Пари НН» сейчас хороший момент, чтобы все изменить, а нам нужно продолжать выступать на высоком уровне, искать моменты на поле, биться и устранять ошибки», — цитирует Медину «Матч ТВ».

Парагваец считает, что «Спартак» сможет обыграть «Пари НН», если отдаст все силы на поле.

В нынешнем сезоне 27-летний Медина принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и оформил четыре ассиста.

5 мая «Спартак» встретится на выезде с «Пари НН» в 27-м туре РПЛ. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени.